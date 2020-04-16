حارس مرمى الهلال جمال سالم يترقب فتح مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل الحارس الأوغندي جمال سالم تدريباته التحضيرية في يوغندا المتواجد بها هذه الأيام، حيث يتواجد جمال سالم بمنزله مع اسرته ولم يتوقف حارس مرمى الهلال عن التدريبات إلا أن عودته الى الخرطوم ستكون رهينة بفتح المطار وقبل ذلك صدور قرار من لجنة المسابقات باستئناف البطولة المحلية.

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