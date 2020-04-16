رئيس البرلمان الأوروبي يكشف عن أعظم ثروات أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، أعظم ثروة تمتلكها أوروبا، في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال ساسولي، عبر “تويتر”، اليوم الخميس: “الإنسان والإنسانية هم أعظم الأصول التي تمتلكها أوروبا”، مضيفا: “قلوبنا مع الأطقم الصحية التي تمارس عملها باحترافية في مواجهة أزمة كورونا”.

وتابع: “يدعم هؤلاء أيضا المتطوعون الذين يساهمون في دعم جهود أوروبا في الحرب على كورونا، والحفاظ على قدرتها على المضي قدما”.

وأضاف: “نوجه رسالة شكرنا منا جميعا إلى كل إنسان يشارك في جهود الحرب على كورونا في الخطوط الأمامية”.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرلمان الأوروبي، على “تويتر” تدوينة أخرى تحدثت فيها عن ضرورة وجود رد غير مسبوق في التعامل مع أزمة كورونا، التي وصفتها بأنها أزمة غير مسبوقة.

وقالت إن مساعدات مالية تقدر بـ 750 مليار يورو، سيتم استخدامها في دعم الناس وتخفيف الأضرار التي تعرض لها البعض بسبب أزمة كورونا.

وقال هانز كلوج، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الخميس، إن أوروبا الآن في خضم معركة التصدي لجائحة “كوفيد-19 ” مع اقتراب عدد حالات الإصابة من المليون، مضيفا: “”يواصل عدد الحالات الارتفاع في أنحاء المنطقة. في الأيام العشرة الماضية ارتفع عدد الإصابات نحو الضعفين ليقترب من المليون”.

وتابع: هذا يعني أن نحو 50 بالمئة من العبء العالمي لمكافحة “كوفيد-19” ملقى على عاتق أوروبا. مضيفا: أكثر من 84 ألف شخص في أوروبا توفوا بسبب المرض.

وأضاف “لا تزال سحب عاصفة هذه الجائحة متجمعة بكثافة فوق منطقة أوروبا. وعلى الرغم من دخول بعض البلدان مرحلة قد تكون فيها قادرة على تخفيف القيود تدريجيا فإنه لا يوجد مسار سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي”، بحسب ما نقلته “رويترز”.