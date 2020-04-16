أزمة وقود طاحنة و(35) ألف جنيه سعر البرميل الواحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسعار الوقود في عدد من المناطق بولايتي غرب كردفان وشمال وجنوب دارفور، ارتفاعاً كبيراً في ظل ندرة تامة للحصول عليها ليتخطى سعر برميل الجازولين بولاية جنوب دارفور مبلغ الـ(35) ألف جنيه

وقال سائق عربة مياه (فنطاز) في ولاية غرب كردفان لـ(التيار)، إن سعر برميل الجازولين في السوق الأسود بلغ (30) ألف جنيه، بينما بلغ البنزين سعر الـ(30) ألف جنيه.وأكد سائق الفنطاز معاناة المنطقة من أزمة وقود طاحنة ما تسبب في أزمة لتوفير مياه الشرب. ومضى بالقول :”نضطر لشراء الوقود بسعر السوق الموازي، لعدم وجود أية خيارات أمامنا وإذا لم نشترِ الوقود بأي سعر لتوفير مياه الشرب ستنعدم الحياة ويموت الناس جراء العطش”ّ. في ذات الوقت تشهد مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أزمة محروقات، حيث تراوح سعر برميل البنزين والجازولين الواحد بين (22 – 25) ألف جنيه.