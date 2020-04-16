الملياردير بيل غيتس يعوض “الصحة العالمية” عن التمويل الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الصندوق الخيري لمؤسس شركة “مايكروسوفت”، الملياردير بيل غيتس، وزوجته ميليندا، “بيل وميليندا غيتس”، اليوم الخميس، عن تخصيص 150 مليون دولار أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق الخيري، عقب تجاوز المبلغ الإجمالي للمساعدات التي يقدمها الـ250 مليون دولار: “الوضع فريد من نوعه ونحن متواجدون في ذلك الوضع الفريد حيث يمكننا المساعدة. اليوم نعلن عن تمويل إضافي بمبلغ 150 مليون دولار”.

وكان الصندوق قد خصص ما لا يقل عن 100 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت سابق. وستخصص الأموال لتمويل طرق التشخيص الجديدة ولتطوير اللقاحات ومساعدة الفقراء في أفريقيا وآسيا.

وفي وقت سابق، رد بيل غيتس، سلبًا، على بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، حيث قال إن وقف التمويل أمر خطير، فالعالم بحاجة إلى منظمة الصحة العالمية للعمل الآن أكثر من أي وقت مضى.

هذا وتعتبر مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، ثاني أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، حيث قدمت في عامي 2018- 2019 نحو 9.76 بالمئة من ميزانية المنظمة.

وندد قادة بالعالم، يوم أمس الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا، مطالبين بالتعاون والاتحاد.

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الأفريقية.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الأفريقية. معظم هذه الأموال مخصصة لبرامج استئصال شلل الأطفال التي تمولها الولايات المتحدة. لذلك فقد يؤثر قرار واشنطن سلبًا على عمل هذه البرامج.