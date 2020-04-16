بسبب الحظر.. إنهيار في أسعار العملات الأجنبية بالخرطوم

الخليج 365 :

هبطت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية أمام الجنيه، في ختام تداولات نهاية الأسبوع بشكل مفاجئ، بسبب المخاوف من عدم وجود تعاملات في النقد الأجنبي مع تطبيق إجراءات الحظر السبت المقبل.

وكشف متعاملون لـ( السوداني) عن تراجع أسعار العملات الأجنبية وسجل سعر البيع للدولار الخميس 130 جنيهاً مقارنة بـ 143 جنيهاً الأربعاء.

وأكد المتعاملون أن أسعار العملات شهدت انهياراً ملحوظاً مع بدء التعاملات في ساعات الصباح ووصل سعر الشراء للدولار إلى 137 و البيع 140 جنيهاً قبل أن يسجل 130 جنيهاً في ختام تداولات الخميس فيما انخفضت أسعار الريال السعودي إلى 30 جنيهاً للشراء و 32 جنيهاً للبيع والدرهم الإماراتي إلى 32 جنيهاً للشراء و33 جنيهاً للبيع بينما تراجع سعر الشراء لليورو إلى 145 جنيهاً و150 جنيهاً للبيع.

وأرجع المتعاملون هبوط أسعار العملات الأجنبية، إلى اتجاه تجار العملة إلى بيع ما يملكون من العملات مقابل توقف لعمليات شراء النقد الأجنبي، لجهة الإعلان عن تطبيق إجراءات الحظر الكامل في الخرطوم السبت المقبل، إلى جانب التخوفات من عدم وجود أي تعاملات في النقد الأجنبي خلال فترة الحظر.