الإسماعيلي المصري ينضم لسباق الأندية الراغبة في خدمات نجم الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مصدر موثوق ان نادي الإسماعيلي المصري دخل ضمن الاندية الراغبة في كسب خدمات ظهير الهلال، اطهر الطاهر.

وأشار المصدر الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع المسئولين بالدراويش ان الاخير تلقى عرضاً من احد وكلاء اللاعبين من اجل ضم أطهر ولم يتم البت فيه حتى اللحظة.

وأشار المصدر الى أن اللاعب السوداني، تحت أنظار عدد من الأندية المصرية أبرزها الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري.

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