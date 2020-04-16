إيران تكشف عن مخطط لتصنيع “سلاح نووي مدمر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، عن مخطط لتصنيع “سلاح نووي مدمر”.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم الخميس، عن خانزادي أنه بات بإمكان وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع غواصات أكبر حجما من طراز “فاتح”، مشيرا إلى إمكانيات جيش بلاده في صنع الغواصات النووية.

وشدد خانزادي على أن موقف بلاده في مجال الطاقة النووية واضح وشفاف، وأن قائد الثورة الإيرانية قد أكد مرارا على أن البرنامج النووي هو للأغراض السلمية فحسب، مبينا أن جميع الأجهزة الحكومية تسير في هذا الاتجاه في استخدام الطاقة النووية، وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية لا تمنع الاستخدام السلمي لها، منوها إلى أن السلام لا يمكن تحقيقه بدون استعداد دفاعي.

وأوضح قائد القوة البحرية الإيرانية أن بحرية بلاده شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، من حيث المعدات والتجهيزات التقنية والعسكرية والحربية والتي تمت على يد المختصين في الصناعات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده باتت اليوم مكتفية ذاتيا في جميع المجالات العسكرية وستشهد مرحلة التطور الثانية انتاج معدات متفوقة تقنيا، بدعوى مواجهة أي تهديدات.

وشدد خانزادي على أن مهام القوات البحرية في جميع الدول هي الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي لها الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي لها، مبينا أن مياه إيران في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي تتمتع بأمن واستقرار كاملين.