وزير الصحة:الحظر الشامل للتجوال يسهم فى الحد من إنتشار وباء كورونا

أكد وزير الصحة د. أكرم علي التوم أهمية الحظر الشامل للتجوال بولاية الخرطوم بإعتباره يحد من الحراك ويسهم في الوقاية والحد من إنتشار وباء كورونا خاصة وأن معظم الإصابات المؤكدة بالمرض مسجلة بالخرطوم .

وقال الوزير لدى لقائه بمكتبه اليوم مقرر لجنة مكافحة الأزمات والكوارث بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الشيخ محمد الصاوي بحضور مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د. شذى سيداحمد ونائبة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة د.تهاني أمين ووفد الحزب, قال إن مكافحة كورونا تحتاج إلى تضافر جهود كافة فئات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وغيرها خاصة وأن المرض سريع الإنتشار .

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ولفت الوزير بحسب سونا إلى الحاجة لمساهمة لجنة مكافحة الأزمات والكوارث في خلال فترة الحظر في تنفيذ أنشطتها بالمرافق الصحية والأحياء بما في ذلك النظافة وغيرها من الأنشطة.

وأعلن مقرر لجنة مكافحة الأزمات والكوارث الشيخ محمد الصاوي أن المبادرة أطلقها مولانا محمد عثمان المرغني مولانا الحسن المرغني للمساهمة مع وزارة الصحة الاتحادية في مكافحة وباء كورونا ونوه إلى أن المبادرة كانت على مرحلتين الأولى بدأت بالنظافة لمسجد مولانا على المرغني بالخرطوم بحري ثمن انتقلت لباقي المناطق مشيرا إلى أن المرحلة الثانية نفذت بمحلية أمبدة واستهدفت الاسواق والمساجد والشوارع الرئيسية، واضاف، عقب اعلان الحظر الشامل بالخرطوم ستنحصر المرحلة الثانية بداخل الاحياء والمرافق الصحية وأكد الصاوي على توجيهات مولانا المرغني على مواصلة المساهمة مع الوزارة حتى دحر الوباء من البلاد

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )