عاجل.. إعفاء والي الخرطوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بحسب السودانى قرارا اليوم الخَميس، بإعفاء الفريق ركن أحمد عبدون حماد محمد، من منصب والي الخرطوم، وتكليف وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي جديد للولاية

ووجه القرار وزاراتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار. الخرطوم ( كوش نيو ز) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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