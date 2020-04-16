مدير المناهج:سافتح بلاغات ضد كل من اتهمني زورا

التاريخ: 16-أبريل-2020
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أكد الدكتور عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج انه سيقوم بفتح بلاغات ضد كل من اتهمه بالردة والزندقة، وكذلك من نشروا فى مواقع التواصل الاجتماعي يهددون باغتياله وأضاف أن كل هذه الاتهامات تمثل تهماً جنائية ولن يترك هذا الامر ، وأشار ان هناك شخصين تم حصرهما حتي الان وجار البحث عن كل من اسهم في نشر هذه الادعاءات .
واشار في تصريح صحفي عبر منبر وكالة السودان للانباء حول الكتاب المدرسي اليوم ، ان هناك حرباً غير نزيهه وغير أمينة تشن ضده يقودها بعض من سماهم بالمهوسين دينياً ،وقال إن بعضهم اتباع للنظام البائد، وهم اصحاب مصلحة في نقد كل جهد تقوم به الحكومة الحالية، وهم يستعملون في ذلك سلاح الدين، لان الشعب السوداني له عاطفة دينية وهولاء قال عنهم أنهم يمثلون اعداءً للنجاح..
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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