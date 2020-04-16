إسحاق أحمد فضل الله يكتب : ثم ماذا بعد اليوم الثاني

ولندن .. وجهات في الخرطوم.. وموقع إخباري نثار أحاديث واجتماعات تحت الليل . كلها يحدث عن

الضربة الأخيرة للسودان تحت غطاء حظر التجول القادم ..

واختلاف في الدولة حول حظر التجول يؤجل. أم ينفذ..

وخلاف داخل الحزب العجوز.. يؤجل الأمر قليلاً..

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وسودانيون في لندن حديثهم عن المؤامرة هو

حظر تجول في السودان بسبب الكورونا.. والحظر صحيح.. لكن الحظر يصبح فرصة ممتازة جداً للمؤامرة..

فتحت الحظر .. لا المواطن .. ولا الدولة.. يرى العربات التي تندفع في طرقات العاصمة تحمل الأسلحة ومعدات الموت..

والمؤامرة مدنية ..

قال أهل لندن .. الذين يسمعون من آخرين هناك إن

العربات المدنية التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية هي بالضرورة شيء يلفت نظر المواطن. والدولة .. ومهما كان الحظر فإن واحداً من المواطنين.. اثنان .. ثلاثة.. سوف ينتبهون حتماً للعربات المدنية التي تحمل الأسلحة

لا بد إذاً من خطوة للتغطية ..

والحديث / حديث سودانيين في لندن/ يذهب إلى أن أهل المخطط يتجهون إلى استخدام عربات عسكرية

وعربات عسكرية تحمل أسلحة . هي شيء لا يلفت نظر المواطن لكنه يلفت نظر المخابرات العسكرية

فالمخابرات العسكرية تعرف تحركات عربات الجيش.. وتعرف بالتالي أن العربات هذه لا تتبع للجيش

عندها.. المخطط يذهب إلى شيء آخر ويقع على فكرة عبقرية

العربات الوحيدة المدنية التي يصلح أن تحمل الأسلحة في صناديقها المغلقة وتندفع دون أن يوقفها أحد .. هي عربات الإسعاف..

والمخطط ينتظر عربات الإسعاف..

وينتظر الحظر ..لأسابيع ثلاثة لينقل ما يعده لضربة الخرطوم

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وأمس الأول .. نشير هنا إلى أن سفير دولة أوروبية في اجتماعه تحت الليل

يشير إلى أن حميدتي / الذي كان نشاطه يغطي كل مكان في الشهور الأخيرة/ يختفي تماماً على امتداد الشهر الأخير..

وأحاديث لندن.. تقول إن الحزب الذي يفتقد كل شيء . ويخطط لابتلاع كل شيء/ يتجه لزيارة حميدتي

والخرطوم.. أحاديثها تجد الوتر مشدوداً.. وتر حميدتي./ وتعزف عليه.. ووكالة أنباء مثل أجواء . تعزف الأغنية ذاتها.. وتقول . صواباً. أو تخميناً . إن حميدتي يلمع نفسه لشيء قادم ..

والأحاديث تقول إن الحزب الذي يحدث السفير يجد أن حديثه يمكن أن يجعل حميدتي ذراعاً له .

وأمس الأول نشير إلى أن سفارة أفريقية تبحث عن ثقوب الضعف في حميدتي.

ونحدث عن أن معركة الشيوعي ضد الجناح العسكري تجعل الحزب يتجه إلى عصر الأصابع المتورمة في الجانب العسكري..

والحزب الشيوعي.. وحزب آخر.. كلهم يجد أن الإصبع المتورم في الجانب العسكري. هو ملف فض الاعتصام..

ونحدث عن أن سفيراً أوروبياً يسعى بدوره لعصر الجانب العسكري في الحكومة حين يشير إلى أن حكومته سوف تتهم الجانب العسكري في الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان أيام فض الاعتصام

والسفير. يسرب الحديث هذا لأن ما يريده هو ترويض الأسد العسكري حتى يقوم بعجين الفلاحة ونوم العازب

ونحدث أمس الأول عن مطاردة الشيوعي لتقرير أديب عن فض الاعتصام .

والعربات تحت الليل التي تنقل الأسلحة تصبح نباتاً طبيعياً للمزرعة هذه

وحديث العربات يعني أن جهة تصاب بالجنون ..

وأحاديث لندن والخرطوم إن كانت كذباً

أو الجهة التي كانت تدبر الخراب إن كان الحديث هذا صادقاً

فالخراب بالتجربة.. يمكن أن يقع..

والهياج.. يوم مقتل قرنق يقول إن المواطن في الخرطوم يمكن أن يفاجأ بالموت ويمكن أن يضطرب في اليوم الأول والثاني

لكن ما فعله المواطن في اليوم الثالث في حادثة مقتل قرنق.. معروف…

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صحيفة الانتباهة