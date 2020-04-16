رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء والي ولاية الخرطوم

الخميس 16 أبريل 2020 كتب محمد أمين أصدر رئيس الوزراء،عبدالله حمدوك اليوم(الخميس) قرارا بإعفاءالفريق ركن،أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم وتكليف،وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي جديد للولاية.

ووجه القرار وزاراتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار.

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