عاجل.. الحكومة تحث القضاء والنيابة للاسراع في محاكمة رموز النظام المعزول

الخميس 16 أبريل 2020

عقدت الحكومة السودانية اجتماعا مهما مع قادة الأجهزة الأمنية لوضع خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام البائد التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.



وفي غضون ذلك التقى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم (الخميس) برئيسة القضاء والنائب العام، وبحث اللقاء ازالة العقبات التي تقف امام محاكمات رموز النظام المعزول.

وذكر بيان صحافي ان الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة بين شركاء الحكم في السودان، اتفقوا على متابعة تنفيذ المهام العاجلة التي تم الاتفاق عليها في المصفوفة.

وضعت الآلية جدوال زمنية لتنفيذ كل مهمة على حدة وأدوات تقييمها ومتابعتها ومن ثم وضعت المهام موضع العمل فوراً.

واتفق مجلسا السيادة والوزراء، وقوى اعلان الحرية والتغيير، على تكوين لجنة تفصيل الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية من شخصين من كل مكون لتقوم بمهمة فض الاشتباك في كل ما التبس من اختصاصات ومهام وتنسيق الأدوار بصورة واضحة بين مختلف مكونات السلطة الانتقالية.

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واشار التعميم الصحافي أن الحكومة ابلغت الوساطة لمحادثات السلام السودانية للتواصل مع الجبهة الثورية لشرح حيثيات قراراها بتكليف ولاة مدنيين للولايات.

كما خاطبت السلطة التنفيذية وزير العدل والأمانة العامة للقصر الجمهوري لإعداد قائمة المراسيم الدستورية الصادرة من المجلس العسكري قبل توقيع الوثيقة الدستورية وإطلاع السلطة التنفيذية وقوى الحرية والتغيير عليها.

وتم التوافق على تشكيل آلية إعلامية مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير لتولي مهمة التبشير بمهام المرحلة الانتقالية وضمان التواصل الفعال مع كافة قطاعات الشعب السوداني.

واوصى المجلس الأعلى للسلام لتحريك وتسريع ملفات التفاوض العالقة مع حركات الكفاح المسلح لضمان الوصول لاتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن.

وافاد البيان ان الاطراف اتفقت على تشكيل لجنة الطواريء الاقتصادية التي شرعت مباشرة في وضع التدابير والهياكل اللأزمة لرفع الضائقة المعيشية الراهنة عن كاهل الشعب السوداني وستظهر ثمار عملها في القريب العاجل.

واتفق مجلسا السيادة والوزراء على إعداد مشروع تعديل قانون التفكيك وتسليمه لوزير العدل الأسبوع المقبل لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.