خطة أمنية لضرب تحركات عناصر النظام البائد

اتفق أعضاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة بحسب السودانى مع قيادات الأجهزة الأمنية في ولاية الخرطوم، على صياغة خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام البائد التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد، وأمن الاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.
وفي سياق منفصل كشفت الحكومة عن اكتمال إعداد مشروع تعديل قانون التفكيك، مؤكدة تسليمه وزير العدل لعرضه في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الأسبوع القادم لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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