الحكومة: أجرينا اتصال بالوساطة والجبهة الثورية لضمان تكليف الولاة المدنيين

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أجرت الحكومة الانتقالية بحسب السودانى اتصالاً بالوساطة والجبهة الثورية لشرح حيثيات وضرورات تكليف ولاة مدنيين بصورة مؤقتة، إلى حين توقيع اتفاق السلام. Advertisements وتعمل الحكومة على إعداد القائمة ومراجعتها لضمان إصدار أمر التكليف المؤقت في الوقت المحدد في المصفوفة وفي السياق تم تشكيل اللجنة المشتركة لبحث تكوين المجلس التشريعي في الموعد المضروب له وإكمال المشاورات مع كل الجهات ذات الصلة لضمان تكوينه بصورة تمثل جميع فئات وشرائح الشعب السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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