السماح للمصارف والقطاع الخاص باستيراد الوقود

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قراراً اليوم يقضي بالسماح للقطاع الخاص والمصارف باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من عائدات الصادر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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