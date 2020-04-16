عاجل.. الوساطة الجنوبية لسلام السودان تعلن انطلاق التفاوض عبر فيديوكونفرانس الأحد

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان عن انطلاق المفاوضات المباشرة بين طرفى التفاوض الحكومة والجبهة الثورية السودانية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة فيديو كونفرانس وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل.



توجه دكتور ضيو مطوك نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوبية عقب الاجتماع الذى عقدته الوساطة برئاسته مع مكونات الجبهة الثورية برئاسة الدكتور جبريل ابراهيم الامين العام للجبهة الثورية - نقلته وكالة سونا – بالشكر إلى الاتحاد الأوروبى لتسهيل عملية الحوار المباشر عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين طرفى التفاوض،

وقال اننا نتقدم بالشكر ايضا لكل الشركاء في الطرف الحكومي الذين ظلوا يتابعون سير التفاوض في ظل المستجدات الطارئة مع الوساطة ونأمل في الوصول إلى سلام شامل خلال الفترة المحددة في التاسع من مايو المقبل.

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كانت الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان قد أعلنت مطلع أبريل الجارى عن استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، اعتبارًا من اليوم الخميس بمدينة جوبا، وكانت المفاوضات عُلقت لمدة أسبوع بسبب رحيل الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الطرفين اتفقا على استئناف التفاوض، وأن يكون الحوار بصورة غير مباشرة في بداية الأسابيع الأولى من شهر أبريل الجاري للأسباب الصحية المتعلقة بجائحة "كورونا".

وناشدت الوساطة أطراف التفاوض كافة بإتخاذ قرارات شجاعة من أجل الوصول إلى السلام الشامل والدائم.