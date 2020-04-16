التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلنت شرطة مباحث التموين الخاصة بمراقبة ومتابعة اسعار السلع في الاسواق بحسب المجهر عن تخصيص رقم هاتف للمواطنين للتبليغ الفوري عبره عن التجار المخالفين في اسعار بيع السلع الاستهلاكية. وبحسب متابعات كشفت شرطة مباحث التموين عن تخصيص رقم الهاتف 0123887474. Advertisements ونبهت المواطنين للتبليغ الفورى بالمعلومات الخاصة بمخالفات السلع على الرقم المخصص. ويواجه المواطنين موجة انفلات غير مسبوقة وفوضى في اسعار السلع بالاسواق في العاصمة الخرطوم والولايات بسبب عدم استقرار اسعار صرف العملات الاجنبية وتوقف حركة الاستيراد من الخارج بعد توقف حركة الموانئ والمطارات بسبب جائحة فيروس كورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التموين تخصص رقم هاتف للتبليغ الفوري عن مخالفات الاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.