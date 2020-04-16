التربية والتعليم : طباعة 53 مليون كتاب مدرسي

التاريخ: 16-أبريل-2020
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أكد الدكتور عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج بحسب سونا أنه ستتم طباعة 53 مليون كتاب مدرسي ،مشيراً إلى وجود 10 ملايين طالب، موضحاً اختصار مواد المناهج التي ستتم طباعتها ، واصفاً المنهج بأنه تفاعلي بين الطالب والمعلم، كما ستتم طباعة مرشد للمعلمين لكل حلقة حتى يسهل تدريس المواد.
وأضاف اليوم بوكالة السودان للأنباء أن طباعة الكتاب ستتم بتنسيق تام بين وزارة المالية والتربية والتعليم، حيث التزمت المالية بدفع كل الاستحقاقات وتم اختيار مطابع السودان للعملة لتنفيذ هذا المشروع بحكم اختصاصها وباعتبارها مؤسسة ذات أسهم حكومية بين المالية وبنك السودان. وشن القراي هجوماً عنيفاً على كيفية طباعة الكتاب خلال فترة الحكم السابق، مشيراً إلى أنها غير ذات جودة ورديئة المضمون وسيئة الخطوط، بالإضافة إلى أنها كانت تطبع بواسطة تجار همهم الربح والتكسب حتى ولو على حساب التلاميذ ومستقبلهم وهو أمر مؤسف.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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