جمال سالم يترقب فتح مطار الخرطوم

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة واصل الحارس الأوغندي جمال سالم بحسب السودانى تدريباته التحضيرية في يوغندا المتواجد بها هذه الأيام، حيث يتواجد جمال سالم بمنزله مع أسرته ولم يتوقف حارس مرمى الهلال عن التدريبات إلا أن عودته إلى الخرطوم ستكون رهينة بفتح المطار وقبل ذلك صدور قرار من لجنة المسابقات باستئناف البطولة المحلية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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