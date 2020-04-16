مذكرة اعتقال في مواجهة رئيس تنظيم المؤتمر الوطنى بالخرطوم

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت متابعات صوت الأمة الدقيقة أن مذكرة اعتقال صدرت في مواجهة أنس عمر رئيس تنظيم المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بسبب ممارسة أنشطة سياسية رغم قرار حل الحزب بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير من سدة الحكم في 11 أبريل من العام المنصرم الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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