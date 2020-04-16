التاريخ: 16-أبريل-2020
0 مشاهدة
قرر الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال صرف رواتب الجهاز الفني واللاعبين لشهر أبريل اعتباراً من أمس بحسب السودانى على الرغم من توقف النشاط الرياضي بالبلاد بسبب فيروس كورونا، وأكد القطاع الرياضي أن الدكتور أشرف الكاردينال وجه بصرف راتب أبريل مبكراً تحسبا للحظر الكامل المفروض اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم.
على صعيد متصل أكد الجهاز الفني لفريق الهلال تواصل التدريبات التحضيرية البدنية لعناصر الفريق الأول بصورة منفردة في منازلهم بمتابعة من مدرب الأحمال التونسي الدكتور معاذ هراوي الذي سيخضع اللاعبين لتدريبات متنوعة بالجزء الثاني من فترة الإعداد والذي يتوقع أن يشتمل على تدريبات تأهيل خاصة للمصابين ومن المتوقع أن تعود الأندية السودانية للتدرب في ملاعبها خلال شهر رمضان المبارك حال تراجعت نسبة الإصابة بفيروس كورونا عما هي عليه هذه الأيام، كما أن هذا الأمر يرتبط بقرار صادر من وزارة الصحة السودانية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواصل التدريب ويصرف راتب أبريل للجهاز الفنى واللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.