التاريخ: 16-أبريل-2020
0 مشاهدة
أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان عن إنطلاق المفاوضات المباشرة بين طرفي التفاوض الحكومة والجبهة الثورية السودانية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة فيديو كونفرس وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد القادم .
وقال دكتور ضيو مطوك نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوبية عقب الاجتماع الذى عقدته الوساطة برئاسته مع مكونات الجبهة الثورية برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم الأمين العام للجبهة الثورية قال “أسمحوا لي باسم الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان راعي مفاوضات سلام السودان وباسم الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك أن نتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي الذي عمل على تسهيل عملية الحوار المباشر عبر تقنية الفيديو كونفرس بين طرفي التفاوض عبر مكتب الخرطوم وجوبافى تسهيل عملية التواصل.
وقال ضيو إننا نتقدم بالشكر أيضاً لكل الشركاء في الطرف الحكومي الذين ظلوا يتابعون سير التفاوض في ظل المستجدات الطارئة مع الوساطة ونأمل في الوصول إلى سلام شامل خلال الفترة المحددة في التاسع من مايو المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر “الوساطة” تعلن انطلاق التفاوض عبر تقنية الفيديو كونفرس بالأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.