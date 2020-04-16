“الوساطة” تعلن انطلاق التفاوض عبر تقنية الفيديو كونفرس بالأحد

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان عن إنطلاق المفاوضات المباشرة بين طرفي التفاوض الحكومة والجبهة الثورية السودانية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة فيديو كونفرس وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد القادم .

وقال دكتور ضيو مطوك نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوبية عقب الاجتماع الذى عقدته الوساطة برئاسته مع مكونات الجبهة الثورية برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم الأمين العام للجبهة الثورية قال “أسمحوا لي باسم الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان راعي مفاوضات سلام السودان وباسم الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك أن نتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي الذي عمل على تسهيل عملية الحوار المباشر عبر تقنية الفيديو كونفرس بين طرفي التفاوض عبر مكتب الخرطوم وجوبافى تسهيل عملية التواصل.

Advertisements

وقال ضيو إننا نتقدم بالشكر أيضاً لكل الشركاء في الطرف الحكومي الذين ظلوا يتابعون سير التفاوض في ظل المستجدات الطارئة مع الوساطة ونأمل في الوصول إلى سلام شامل خلال الفترة المحددة في التاسع من مايو المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)