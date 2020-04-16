قرار بحل وإلغاء منظمة الدعوة الإسلامية بالنيل الأبيض

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر دكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الأبيض قراراً قضي بحل والغاء منظمة الدعوة الاسلامية بالولاية وذلك بناءاً علي قرار لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالرقم (156). Advertisements ووجه المشرف بحسب (سونا)، الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة باستلام المقار والصول الثابتة والمتحركة للمنظمة والمتمثلة في الشركات وأسماء الأعمال وكل الاستثمارات المملوكة للمنظمة داخل الولاية وحجز كل الأموال والحسابات، مع وضع حراسة عليها. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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