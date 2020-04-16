الناطق باسم الحكومة: الحركات تمارس ابتزاز غير لائق

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال الناطق بإسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن عملية السلام اتفاق بين طرفين و لابد من أن يكونا جادين لإكمال الملف. Advertisements وبحسب (موقع السوداني) أضاف فيصل: الحركات تمارس ابتزاز غير لائق. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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