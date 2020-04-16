النائب العام يطلب ملف مسؤول التخطيط العمراني بـ”النظام السابق”

التاريخ: 16-أبريل-2020
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طَلب النائب العام تاج السر علي الحبر من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، ملف مسؤول التخطيط العمراني في النظام السابق عبد الباقي عبد الفضيل للاطلاع على الملف.
ويُواجه عبد الفضيل بلاغات تتعلّق بالفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه، وامتلاك نحو (400) قطعة أرض ومَزارع وعقارات بولاية الخرطوم. وكانت النيابة أفرجت عنه بالضمانة وأمرت بالحجز على كافّة ممتلكاته وأرصدته بالبنوك وحظره من السفر للخارج.
وكشفت مصادر موثوقة بحسب صحيفة الصيحة، عن بيع بعض أملاك المسؤول المُتّهم بالفساد في الأراضي وأملاك أبنائه، وأكدت المعلومات أن أبناءه تنازلوا عن أسهم في أحد المصانع الخرصانية وباعوا عدداً من السّيّارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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