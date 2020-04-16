التاريخ: 16-أبريل-2020
0 مشاهدة
أصْدَرت اللجنة الفنية للنظر في تظلُّمات المفصولين من الخدمة المدنية القومية منذ 1989م، توصية بإعادة مُفصولين من بنك الادخار وهيئة الموانئ البحرية وتحسين معاشات بعضهم.
وعقدت اللجنة أمس، اجتماعها الدوري رقم (23) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هانم برهان الدين.
وقال وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ اللجنة استعرضت عدداً من الملفات، منها ملف المفصولين من بنك الادخار، وأوصت بإعادة (198) منهم بعد استيفاء الشروط المُحدّدة وتحسين معاش (160).
كما ناقشت اللجنة ملفات المفصولين من هيئة الموانئ البحرية البالغ عددهم (27) ملفاً، وأوصت بإعادة (7) منهم وفق رغبتهم وتحسين معاش (20)، وأقرت اللجنة توقُّف أعمالها خلال (3) أسابيع وفقاً لقرار اللجنة العليا للطوارئ، على أن تعاود عملها عقب انتهاء فترة الطوارئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر توصية بإعادة مفصولين من بنك الادخار والموانئ البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.