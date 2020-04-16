توصية بإعادة مفصولين من بنك الادخار والموانئ البحرية

أصْدَرت اللجنة الفنية للنظر في تظلُّمات المفصولين من الخدمة المدنية القومية منذ 1989م، توصية بإعادة مُفصولين من بنك الادخار وهيئة الموانئ البحرية وتحسين معاشات بعضهم.

وعقدت اللجنة أمس، اجتماعها الدوري رقم (23) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هانم برهان الدين.

وقال وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ اللجنة استعرضت عدداً من الملفات، منها ملف المفصولين من بنك الادخار، وأوصت بإعادة (198) منهم بعد استيفاء الشروط المُحدّدة وتحسين معاش (160).

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كما ناقشت اللجنة ملفات المفصولين من هيئة الموانئ البحرية البالغ عددهم (27) ملفاً، وأوصت بإعادة (7) منهم وفق رغبتهم وتحسين معاش (20)، وأقرت اللجنة توقُّف أعمالها خلال (3) أسابيع وفقاً لقرار اللجنة العليا للطوارئ، على أن تعاود عملها عقب انتهاء فترة الطوارئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)