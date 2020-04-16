فيصل: الثورة مرغت أنف المؤتمر الوطني بالأرض

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قلل الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح من قيمة المؤتمر الوطني، و قال إن الثورة مرغت أنفه بالارض. Advertisements وأضاف فيصل بحسب (موقع السوداني): أنس عمر لا يحاسب لكونه يتحدث بإسم حزب محلول، إنما يحاسب نتيجة للعنف الذي كان يمارسه منذ دراسته في جامعة الأهلية، وعمله في جهاز الأمن و والياً بشرق دارفور.

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