بنك دولي يحصل على أول ترخيص لخدمات فيزا في السودان

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على ترخيص من شركة فيزا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، مما سيمكن البنك من توفير حلول (الدفع فيزا) في السودان.

وقالت المدير العام للخدمات المصرفية بحسب صحيفة السوداني، للأفراد في المجموعة هبة التميمي: ”يسعدنا العمل مع الجهات التنظيمية والرقابية في السوق المصرفية في السودان وشركة فيزا لإطلاق مجموعة من منتجات وخدمات الدفع التي ستتيح لعملائنا الاستفادة من منتجات وحلول دفع QNB الرائدة والحائزة على جوائز عالمية”.

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وقالت إن الخطوة تؤكد التزام المجموعة بالاستثمار في سوق المدفوعات في السودان والاستثمار فيها بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد. وأصبح QNB أول بنك أجنبي في السودان يحصل على الترخيص لإصدار المدفوعات عبر شركة فيزا وتقديم هذه الميزة لأول مرة في السوق السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)