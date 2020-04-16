الفنانة فهيمة عبدالله تستقبل رمضان بالمديح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : المادحة والفنانة فهيمة عبد الله عملت تسجيل مجموعة من المدائح والاناشيد الدينية التي تعظم شهر رمضان. وبحسب صحيفة الدار فهيمة سجلت المدائح النبوية والاناشيد الدينية في السابق وقد شاركت فهيمة من قبل في حلقات تلفزونية من قبل في حلقات تلفزيونية مع المادح الراحل الجيلي الصافي بثتها قناة الشروق في رمضان من العام المنصرم.

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