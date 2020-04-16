التحالف الحاكم : أرقام (المالية) بشأن دعم الوقود غير صحيحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكك التحالف الحاكم لقوى التغيير، في حجم المبالغ المالية المرصودة من قبل الحكومة لدعم الوقود وأكد عدم وجود دعم حقيقي.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم، التيجاني حسين، لـ “سودان تربيون”أمس، “لا يوجد أي دعم حقيقي للمحروقات، الأرقام التي تعلنها وزارة المالية غير صحيحة”. وأكد التيجاني وجود أخطاء في الحسابات، إضافة إلى أخطاء في عملية شراء المحروقات، التي بينها إتمام عملية الشراء عبر الوسطاء، مما أسهم في وجود تلاعب في مجال المحروقات. وأشار إلى أن السودان ينتج أكثر من 70% من احتياجاته للبنزين، وما يقارب نصف استهلاكه من الجازولين، وأوضح أن تكلفة البنزين المنتج لا تتعدى 18 جنيها للجالون. وأضاف: “لا يوجد دعم للبنزين المنتج، أما المستورد فإن الحكومة تحسبه بالسعر الموازي للدولار، ومن ثم تقوم بحساب المنتج بسعر السوق الموازي”. وأكد أن ذلك يجعل أمر دعم المحروقات غير صحيح. واستدرك قائلا: “حجم المبالغ للدعم، عبارة عن أرقام مبنية على فارق السعر فيما يتعلق بالدولار، وحساب المنتج المحلي بالسعر الموازي، لذا هناك تضخيم كبير جدًا لحجم الدعم”.