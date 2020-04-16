مُزارعو مشروع حلفا يرفضون زراعة القطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مُزارعو مشروع حلفا الزراعي، رفضهم زراعة القطن لهذا المُوسم، وأكّدوا أنّ لجنة التسيير التي تم تكوينها لجمعية المهن الزراعية لا تمثلهم، لأنّها تضم (11) عُضواً لا يمتلكون مساحات زراعية بالمشروع.وقال رئيس قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية نهر عطبرة الطاهر بابكر أحمد، إنّ تكوين لجنة جمعية المهن الزراعية بالمشروع صاحبتها أخطاءٌ من قِبل لجنة إزالة التمكين بتعيينها لجنة تضم (11) عُضواً لا علاقة لهم بالزارعة، واعتبر أنّ اللجنة لا تمثل المُزارعين الذين أكدوا رفض التعامُل معها وعدم زراعة القطن هذا المُوسم، احتجاجاً على تكوينها دُون استشارتهم،من جانبه، اعتبر القيادي مهدي دقنة، أنّ لجنة التفكيك خالفت كل الأعراف التي ظلّت سائدة في التكوينات النقابية للمُزارعين بمشروع حلفا الجديدة الزراعي، وصادرت حُقُوق المُزارعين في تكليف من يرغبون، وأكّد مُناهضة اللجنة وعدم التعامُل معها.