اغلاق شامل دون وفاء الحكومة بوعدها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تدخل ولاية الخرطوم تجربة الحظر بداية من يوم بعد غد السبت ان شاء الله وذلك انفاذا للقرار الصادر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا كما يعرف الجميع .

وهذا خبر بات يعرفه الجميع ولا شك انه لم يعد خبرا أصلا ولكن اوردناه لنتحدث عن كلام قاله الكثيرون حول ضرورة الاستعداد التام لتطبيق هذا القرار الصعب ، وما يعنينا التوقف عنده هو كلام السيد وزير الاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح الذى قال قبل عشرة أيام ان تطبيق الحظر الكامل يتطلب استعدادا لذلك ، واهم شيئ فى هذا الباب وضع حال الاسر الفقيرة فى الاعتبار وتجهيز مستلزماتها الضرورية وايصالها اليها فهل ياترى قامت الحكومة بذلك ؟ ظاهر الأمر ، حتى الان ان هذا لم يحدث ، ولاشك ان هذه عقبة كبرى ومعالجتها مسؤولية الحكومة فى المقام الاول ، وكنا قد سمعنا السيد الوزير – فيصل محمد صالح – يقول وفى تصريح رسمى أنهم كلفوا لجان المقاومة فى الاحياء بتجهيز القوائم للاسر الفقيرة والمحتاجين للعون ، ولاشك ان هذا يتطلب حصر واحصاء وتجميع معلومات وتكثيف جهود على مستويات عدة للوصول الى بعض المعلومات وليست كلها بالطبع ، ونحن ومن معنا من القريبين والبعيدين لم نلحظ جهدا تقوم به اللجان المختصة لانجاز هذا العمل ، ولا خلاف ان عملا كهذا لن يكون خافيا على احد وسوف يظهر عيانا بيانا فكيف يصبح حالنا يوم السبت وقد تم تطبيق الحظر دون التمكن من انجاز هذا الأمر المهم .

الأستاذ فيصل وكل حكومته مطالبون بفعل شيئ والحظر الشامل قد اوشك على البداية ، ومن المعروف ان الامر سيطول اذ قال البيان الحكومى ان الحظر سوف يستمر لمدة ثلاثة اسابيع وليس مؤكدا انه سوف يتجدد ام لا.

ولايقولن لنا احد ان حكومة ولاية الخرطوم قد اعلنت الساعات الاستثنائية المسموح فيها بالحركة والتسوق وهى تستمر من الساعة السادسة صباحا الى الواحدة ظهرا وإن هذا وقت كاف ليتسوق فيه الناس فاننا لانتحدث عن التسوق وضيق الزمن وانما حديثنا عن توقف الناس عن العمل وانقطاع مواردهم وايقاف دخولهم فاين السيد فيصل محمد صالح وحكومته من كل هذا والحجر الشامل اصبح على مرأى من الكل .