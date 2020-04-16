ترامب يهرب للامام بدل مواجهة كورونا.. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

ووباء كورونا يجتاح العالم هاهو رئيس اكبر دولة فى العالم يتخبط والاصابات تزيد عن ستمائة الف مواطن فنراه يحاول اولا القاء اللوم على الاخرين والهروب بعيدا ، وما ازعج ترامب ان الانتخابات الرئاسية على الأبواب وكورونا يشكل اكبر تهديد لاعادة انتخابه من جديد خاصة وإن عشرين مليون امريكى الان باتوا عاطلين عن العمل وهؤلاء يخشاهم ترامب ، ومن المتوقع ان يزيد عددهم مما يجعل طموح ترامب بتجديد ولايته امرا ليس سهلا .

وفى غمرة صراع العالم مع هذا الفايروس وسرعة انتشاره ، واتساع دائرة المصابين به فى العالم ، ومع وقوف الجميع صفا واحدا فى سبيل التصدى للمرض ، وعملهم على تنسيق جهودهم عبر منظمة الصحة العالمية التى تتولى تقييم الحال ونشر البيانات والتحديثات على مدار الساعة حول هذا الوباء ليعمل الكل على الاستفادة من جهود بعضهم بعضا ، فى ظل هذا الموقف الموحد والتعاضد العالمى فان الرئيس ترامب الذى يمثل الشذوذ والنشاذ دوما بقف موقفا مخالفا لما قام به الجميع من الاصطفاف معا ودعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها للتصدى الى الوباء فنراه الاسبوع الماضى يهدد المنظمة الدولية بالانسحاب منها وقطع الدعم الذى تقدمه بلده لها ، ولم يقف الرجل عند هذا الحد بل ذهب بعيدا وهو يعلن انسحابه من المنظمة وتوقيف مساهمة امريكا فى مصرفات المنظمة وتركها تتحمل مسؤوليتها وتقوم ببرامجها دون مساهمة امريكا فى التمويل بهذا الظرف بالغ التعقيد ، ورأى كثيرون ان ترامب بقراره هذا انما يبرز انانية مفرطة من امريكا وهى تتوقف فى هذا الظرف عن تمويل برامج المنظمة التى يستفيد منها الكل مما يعتبر انعداما للاخلاق والقيم .

ترامب بقراره المستنكر هذا انما يهرب للامام وهذا ليس الاتعبيرا منه عن الاحساس بالفشل فى مواجهة استشراء هذا الوباء القاتل ، ولابد ان يعى هذا الرجل عديم الاخلاق ان ماقام به وظل يقوم به من تصرفات هوجاء انما هى تهرب من المسؤولية وهروب للامام لكنه لن يفيده فى الوصول مجددا الى البيت الأبيض كما لن تحمى قراراته هذه الشعب الامريكى من انتشار الوباء وسطه والفتك به