سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 16 أبريل 2020

الخميس 16 أبريل 2020

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، اليوم الخميس، بنحو جنيهين، مسجلا 144 جنيها مقابل 146 جنيها أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.



بينما استقرت العملة الخضراء عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

وقررت الحكومة السودانية مضاعفة أجور الموظفين أكثر من 5 مرات ونصف وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.

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وأعلن الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة من 425 جنيها إلى 3 آلاف جنيه سوداني.

سعر الإسترليني واليورو وانخفض سعر اليورو إلى 59.81 جنيه للشراء و60.11 جنيه للبيع. بينما ارتفع الجنيه الإسترليني مسجلا 68.59 جنيه للشراء و68.94 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع سعر اليورو إلى 152 جنيها، والجنيه الإسترليني إلى 177 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

الوقود والخبز عنوان لأزمة سودانية "طاحنة".. ورفع الدعم يتصدر الحلول سعر الريال والدرهم والدينار واستقر الريال السعودي عند 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.60 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.