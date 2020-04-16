عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 16 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم

تعليق صلاة (الجمعة) والجماعة والأنشطة الدينية بكافة مساجد وكنائس ولاية الخرطوم

محلية الخرطوم تشدد على إستكمال حصر الأسر الفقيرة لتقديم الدعم خلال فترة الحظر

النيابة العامة تنفي منح سلطاتها للجنة التفكيك

محلية أبوحمد تعلن الطوارئ الطبية

المباحث تتمكن من ضبط 25 برميل وقود بشرق الجزيرة

حالة اشتباه بفايروس كورونا بالجنينة

المفوض العام لمفوضية العون الإنساني يلغي قرار فصل 300 معلم من المجلس الأفريقي للتعليم الخاص

ظهور أول حالة اصابة بكورونا بالنيل الأبيض واغلاق قرية الداردار

السودان يتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية

أسر الشهداء: حديث أنس عمر عن فض الاعتصام يقتضي استجوابه فوراً

اعلنت عن استجابة واسعة من اجسام بتجمع المهنيين

لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية

الصيحة

تعليق الصلوات بالمساجد والكنائس

(7) ساعات سماح خلال الحظر الكامل

(700) من طلاب دارفور في عراء أم درمان

السوداني

بعد عودته لرئاسة اللجنة الاقتصادية حميدتي: (جينا نفير ما تدسوا مننا المحافير)

تضارب بين الأوقاف ووالي الخرطوم بشأن منع صلاة الجمعة والجماعة

بنك دولي يحصل على أول ترخيص لخدمات (فيزا) في السودان

المجهر

تعليق صلوات (الجمعة) والجماعة بالمساجد في ولاية الخرطوم

تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين داخل الأحياء أثناء الحظر الشامل

آخر لحظة

التغيير: زيادة المرتبات ستتبعها أوضاع كارثية

منع صلاة الجمعة والجماعة بالخرطوم

مبارك الفاضل: (المصفوفة) ألغت الوثيقة الدستورية

تعيين الولاة والتشريعي منتصف مايو

إثيوبيا تبلغ السودان رسمياً موعد ملء سد النهضة

طرح (11) سلعة بأسعار مخفضة وإغلاق سوق بورتسودان

الدار

وزير الأوقاف: قرار بايقاف كافة الصلوات بالمساجد والكنائس بولاية الخرطوم

المالية توجه بصرف فروقات زيادة أبريل مع مرتب مايو

إحالة المتهم بقتل وكيل نيابة المجلد للتحقيقات الجنائية

ولاية الخرطوم.. السماح بالتجوال من الساعة السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً داخل الأحياء فقظ

غرفة العمليات والمتابعة تعلن توفير الغاز بالأحياء ابتداء من اليوم

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والكيمياء العضوية للثانوي

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المواكب

“المالية”: توفير الغاز قبل رمضان وموقف الدقيق مطمئن

“7” ساعات للتحرّك أثناء الحظر

تعليق الصلاة بالمساجد وياسر العطا يكشف أسرار اختيار البرهان رئيسًا

الانتباهة

العطا لـ”الانتباهة”: لا صفقات مع النظام البائد والعسكر لا يخونون

نشر”22″ ألف شرطي لإنفاذ الحظر الشامل في الخرطوم

إيقاف صلاة”الجمعة” والجماعة بالعاصمة

إغلاق قضية المدّمرة كول

اخبار اليوم

والي الخرطوم يحدد ساعات التسوق والفئات المستثناة من حظر التجوال.

توضيحات لمستشار البرهان حول إنهاء إنتداب ضباط قوات مسلحة بالدعم السريع.

قرار بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في جميع مساجد ولاية الخرطوم.

وصول الدفعة الثانية من المساعدات الصينية للسودان لمواجهة كورونا.

الحرية والتغيير :الحكومة لا تقدم أي دعم للمحروقات.

اغلاق قضية المدمرة كول.

الوطن

(الوطن) تكشف تفاصيل محاولة انقلابية جديدة

المحاولة يقودها “قوش” والمؤتمر الوطني

“الوطن” تصدر الكترونياً السبت عبر الموقع الرسمي للصحيفة