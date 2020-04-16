حميدتي يرأس أول اجتماع للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بمكوناتها الثلاث المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماعها الأول وبحضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة د. عبدالله حمدوك وقيادات قوى الحرية والتغيير.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الفريق محمد حمدان دقلو ابناء الشعب السوداني لوحدة الصف وتضافر الجهود ونبذ الجهوية والعنصرية من اجل تجاوز ومعالجة التحديات والصعوبات الاقتصادية والظروف المعيشية التي تواجه المواطنين. واشار إلى أن اللجنة استعرضت مهامها وواجباتها المتمثلة في ايجاد السبل الكفيلة والممكنة لمعالجة القضايا المعيشية الخانقة وتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية وانجاح الموسم الزراعي والنهوض بالاقتصاد السوداني.

وشدد الفريق اول دقلو على اهمية بذل ابناء السودان للمزيد من الجهود والاستفادة من موارد البلاد واستغلالها لخدمة المواطنين بدلا من الاعتماد علي الاخرين.

وناشد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة تجار العملة والذهب ومهربي السلع الضرورية بايقاف التهريب والتحلي بروح المسؤولية والوطنية، ونبه المواطنين الى عدم الالتفات لدعاة الفتنة ومروجي الشائعات، مشيرا الى ان مثل هذه الاصوات لن تنال من عضد القوات المسلحة والدعم السريع ولن تؤثر علي وحدتهما وتماسكهما وانها ستزيدهم قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها في تناغم وتنسيق كامل مع القوات النظامية الاخرى.

من جانبه اكد د. حمدوك ان الاجتماع كان فرصة للتفاكر باستفاضة حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وقضايا المواطنين المعيشية والأزمات بكل جوانبها، وقال ان اللجنة قادرة على تجاوز هذه الازمات وتحقيق طموحات ثورة ديسمبر المجيدة، واضاف د. حمدوك ان اللجنة بحثت باستفاضة التحديات المتصلة بتوفير السلع الاستراتيجية وحصائل الصادر والذهب والثروة الحيوانية والتهريب والتجنيب للمال العام وولاية وزارة المالية عليه والقضايا المتعلقة بالتشريعات والأمن والموانئ والترحيل وشركات القطاع العام واصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات وقال حمدوك: (رغم الظروف التي يمر بها العالم والسودان بانتشار وتفشي فيروس كورونا والتركة الثقيلة من الأزمات التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام البائد الا ان ابناء السودان الذين صنعوا ثورة ديسمبر الظافرة وبتضافر جهود مكونات اللجنة الاقتصادية وموارد السودان الزاخرة باستطاعتنا تجاوز هذه الازمات والتحديات والعمل على تحقيق تطلعات واشواق الشعب السوداني).