مصادر تكشف عن أراضٍ جديدة لكرتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف مصدر موثوق فضل حجب اسمه عن امتلاك وزير الخارجية الأسبق علي كرتي قطعة أرض تبلغ مساحتها ما يزيد عن (20) ألف متر مربع في منطقة العزبة شمال محلية بحري، وأكد المصدر أن قطعة الأرض بمربع (5)، مضيفاً أنها مسورة بالكامل بسور من “طوب البُلك”، وأوضح أنها تحوي مخازن وقاعات كان تُعقد فيها اجتماعاتهم، مشيراً إلى أن سكان و أهالي العزبة كافة يعلمون أن ملكيتها تعود إليه ، وأكد أنه ومنذ سقوط نظام البشير بتاريخ 11 أبريل للعام 2019 جاءت قوة نظامية تمركزت داخل قطعة الأرض وما زالت موجودة فيها حتى هذه اللحظة، وقال المصدر إن ما صُودر سابقاً من أراضٍ تعود ملكيتها لعلي كرتي عن طريق لجنة التفكيك وإزالة التمكين لا تساوي شيئاً أمام هذه الأرض بمساحتها الكبيرة ونوه إلى أن الـقطعة التي تبلغ مساحتها (400) متر مربع فقط في منطقة العزبة تصل قيمتها الى (3) مليار جنيه سوداني حاليا، وتعجب المصدر من عدم معرفة لجنة التمكين لهذه الأرض ذات المساحة الكبيرة. السوداني الدولية

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