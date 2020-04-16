جدول توزيع الغاز للمواطنين عبر البيع المباشر بالميادين بالعاصمة الخرطوم

الخليج 365 : كشفت وزارة الطاقة عن جداول توزيع الغاز للمواطنين عبر البيع المباشر بالميادين بالعاصمة الخرطوم يومي “الخميس” و “الجمعة” بالسعر الرسمي

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن توزيع غاز الطبخ في الميادين العامة بالأحياء يوم “الخميس” و “الجمعة” ، بسعر الإنتاج “140” جنيه للإسطوانة 12.5 كيلو ، وحددت الوزارة مناديب للأشراف والتوزيع .

وأعلنت الوزارة عن عزمها مواصلة حملات توزيع الغاز في فترة الحظر، وتوصيل الغاز إلى المنازل في الأيام المحددة والتي سيتم الإعلان عنها في كافة الوسائط الإعلامية. المادة السابقة مصادر تكشف عن أراضٍ جديدة لكرتي المقالة القادمة حميدتي يرأس أول اجتماع للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

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