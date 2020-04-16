نقابة أطباء السودان الشرعية: قادمون من دول الجوار دون فحص نقلوا...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس نقابة أطباء السودان الشرعية د. محمد الفاتح إن تهاون السلطات وعدم الوعي لكثير من القادمين عبر المعابر الحدودية والجوية منذ ضرب جائحة كورونا دولا عديدة من بينها دول الجوار والعبور، أدى لانتشار الفايروس بالسودان عن طريق القادمين ومخالطتهم المجتمع، وذكر أن احد المصابين قدم من دولة مجاورة ولم يخضع للفحص. وأضاف أن العائد خالط أسرة بالخرطوم وسلمها طردا أرسل لها من الخارج من قبل أحد أفرادها هناك وأوضح أن الأسرة تم اخضاعها للعزل الصحي بأحد المراكز للتأكد مما إذا كانت إصابتها سلبية أو إيجابية.

وحذر من تفشي كورونا بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة، بسبب ان القادمين معظمهم انتقلوا لعدد من ولايات السودان، ونبه لضرورة الالتزام بعدم فتح الحدود والمعابر ومراقبة المتسللين واخضاعهم للحجر الصحي خاصة اللاجئين والنازحين.

وفي السياق قال مصدر طبي للسوداني الدولية إن تزايد التسلل عبر الحدود السودانية يزيد مخاوف انتشار الاصابة بفيروس كورونا بالسودان، واضاف إن انتشار عناصر عصابات الاتجار بالبشر اضافة للتداخل القبلي والحدودي فى ظل انفتاح السودان الشاسع على دول كثيرة يشكل خطرا مضاعفا على المجتمع في ظل جائحة كورونا.

وذكر إن قرار الدولة القاضي بإغلاق الحدود مع الدول التي تشهد تفشيا لكورونا يجب الالتزام به خاصة في مناطق العبور بين مصر واريتريا واثيوبيا وتشاد بإيقاف تحرك بعض السيارات التي تعبر الحدود وعزل المتفلتين بمراكز العزل لمدة 14 يوما واخضاعهم لفحص كورونا احترازا لحدوث انفجار للوباء.