حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم

الخليج 365:

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن حَملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بالأحياء اليوم وغداً بولاية الخرطوم. وأوضحت وزارة الطاقة والتعدين في تعميم صحفي أمس، أنّ الحملة الغرض منها تغطية احتياج الغاز عبر البيع المُباشر في الميادين بسعر الإنتاج “140” جنيهاً للأسطوانة في ولاية الخرطوم، وحددت الوزارة مناديب التوزيع للوقوف والإشراف على برنامج خُطة التوزيع، وأكدت الوزارة عزمها في مُواصلة حملات توزيع الغاز أثناء فترة حظر التجوال، وتوصيل الأسطوانات المعبأة إلى المنازل في الأيام المحددة، وقالت إنه ستم الإعلان عنها في الوسائط الإعلامية كافّة لاحقاً. المادة السابقة صدقي كبلو: المواطن سيستمر في معاناته اليومية إذا لم تتخذ سياسات اقتصادية صحيحة المقالة القادمة تعليق الجمعة والجماعة معركة فى غير معترك

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