وزارة المالية تُوجِّه بصرف فروقات زيادة أبريل مع راتب مايو

الخليج 365 :
وجّهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بصرف راتب شهر أبريل، على أن تُصرف فروقات الزيادة لراتب أبريل مع راتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد.
وأصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومُعالجة وتحسين الهيكل الراتبي في مُؤسّسات الدولة بالقطاع العام وفق شروط الخدمة العامة.
وقال البدوي في بيان صحفي، إنّ زيادة الرواتب تأتي في إطار ترقية الأداء الوظيفي وتَحسين الهيكل الرّاتبي للعاملين في الدولة، ونوه إلى أنّ لجنة زيادة الرواتب عملت وفقاً لرؤيةٍ علميةٍ تُمكِّن الدولة في تغيير الهيكل الراتبي وفق تدرُّج السلّم الوظيفي للعاملين في مُؤسّسات القطاع العام.
وأوصت اللجنة بزيادة أجور العاملين في الخدمة المدنية بنسبة تعادل (569%) في المتوسط ما بين درجات السلّم الوظيفي، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور من (425) جنيهاً إلى (3000) جنيه (سبعة أضعاف) بتغيير مقدرٍ وكبيرٍ في تاريخ الخدمة المدنية في معالجة وتحسين الأجور للعاملين في الدولة وفق رؤية مُستجدة، وبكل تأكيد ستغيِّر في تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالدولة
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية تُوجِّه بصرف فروقات زيادة أبريل مع راتب مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.