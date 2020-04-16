حمد بن جاسم يكشف “الدروس المستفادة” من الوباء الذي يجتاح العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حدد حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، ما رأى أنها أهم الدروس المستفادة من جائحة الفيروس التاجي التي تجتاح العالم الآن.
ولفت بن جاسم في سلسلة تغريديات بالخصوص إلى ضرورة استعداد دولنا “المسبق بإقامة ما يكفي من قدرات طبية أساسية لمواجهة مثل هذه الأوضاع الطارئة حاضرا ومستقبلا”.
ورأى المسؤول القطري السابق، أن ذلك يتمثل تحديدا في “صناعة ما تحتاجه البلاد من مواد ومستلزمات طبية ضرورية، مثل الأقنعة والقفازات وأجهزة التنفس الصناعي والأمصال واللقاحات وغيرها من الحاجات التي يعتبر توفرها من مقتضيات الأمن الوطني لدولنا”.
وأشار إلى أنه لو “وفرنا هذه المواد من مصانعنا المحلية، فإننا نستطيع أن نوفر حاجة أسواقنا ونصدر ما فاض لدينا إلى الدول الفقيرة التي هي بحاجة ماسة لها”.
وخلص إلى أن مثل هذه الخطوات تمكننا “في الوقت نفسه أن نتجنب الابتزاز الذي شهدناه في الأسابيع الماضية بسبب نقص المعروض وتركز تلك الصناعات في بلدان معينة”.
سبوتنيك
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