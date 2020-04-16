حميدتي: القوات المسلحة والدعم السريع شيء واحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع أن القوات المسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد وتعمل على رفعة البلد وحمايته .

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد الأعلى للجيش، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارًا بإنهاء انتداب 68 ضابطًا يتبعون الجيش من قوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش)، بقيادة نائبه محمد حمدان (حميدتي(، وعودتهم إلى الجيش.

وقال في تصريحات صحفية مساء الاربعاء بقاعة الصداقة “نقول لمروجي الفتن والإشاعات إن القوات المسلحة هي الدعم السريع وأن الدعم السريع هو القوات المسلحة” ، وأضاف قائلًا )همنا واحد هو صون أمن واستقرار البلد(.