لجنة الطوارئ الصحية تؤكد استعداد الحكومة لتوصيل المساعدات خلال فترة الحظر الكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت لجنة الطوارئ الصحية في السودان ، إستعداد الحكومة على توصيل المساعدات الإنسانية لكل المُحتاجين أثناء فترة الحظر بولاية الخرطوم للحد من إنتشار جائحة “كورونا”.
وأعلنت السلطات السودانية يوم الإثنين ، عن فرض حظر تجوال شامل ، في ولاية الخرطوم اعتباراً من يوم السبت لمدة ثلاثة اسابيع لمواجهة كورونا.
وقال صديق تاور، عضو مجلس السيادة الإنتقالي ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ ، في تصريحات صحفية مساء يوم الثلاثاء، أن حالة القلق وسط مواطني ولاية الخرطوم ، بشأن الإغلاق التام ناتجة عن التفسير الخاطئ لفكرة الإغلاق الصحي بتصويره أنه “شلل تام للحياة” ، مشيراً إلى أن فكرة الحظر القصد منها الحد من حركة الناس.
وكشف صديق ، عن حالات مستثناة من الحظر لضرورة خدماتها، وسيتم الاعلان عنها لاحقا ، موضحا ان الحكومة وضعت ترتيبات أمنية لتأمين الأسواق والأحياء أثناء فترة الحظر من خلال دوريات متحركة.
وأعلن وزير الصحة مساء يوم الثلاثاء اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بـ”كوفيد -19″ ليصل العدد إلى 32 حالة ، منها خمس حالات وفاة وثلاثة متعافين من المرض، بجانب 24 حالة في العزل الصحي.
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