ليس كورونا… مرض خطير يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت الأمم المتحدة من مرض يهدد حياة أكثر من 100 مليون طفل حول العالم، إذا لم يحصلوا على اللقاحات اللازمة لعلاجه في الوقت المناسب، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفل “يونيسيف”، إن 117 مليون طفل في 37 دولة حول العالم، يواجهون خطر فقد جرعات التطعيم ضد مرض الحصبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد حياتهم.

ولفتت المنظمة الدولية، على موقعها الرسمي، إلى تأخر حملات التطعيم ضد المرض في 24 دولة، بينما قامت دول أخرى بتعليقها، مشيرة إلى بيان لمبادرة “الحصبة وروبيلا”، التي تجمع القادة في مجال الصحة على مستوى العالم، من خطورة تأجيل حملات التطعيم.

ويشارك في المبادرة التي أصدرت البيان كل من الصليب الأحمر الأمريكي، ومراكز مكافحة الأوبئة الأمريكية، والـ”يونيسيف”، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

سبوتنيك