شمال كردفان.. الإدارة الأهلية تمتدح دور الدعم السريع

الخليج 365:

امتدحت قيادات الإدارة الأهلية بمحلية سودري بولاية شمال كردفان، الأدوار المُتعاظمة لقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار وَإسهامتها المُقدّرة في احتواء النزاع الذي وقع بين قبيلتي بني جرار وكتول من بطون قبائل الكبابيش والجبال البحرية.

وقال ناظر عُموم الكبابيش التوم حسن التوم، إنّ تدخُّل الدعم السريع للقبض على المُعتدين وجمع السلاح، أسهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، وأكّد أنّهم كإدارة أهلية يعملون على رتق العلاقات بين قبائل المنطقة حتى لا تتأثّر بالتفلُّتات غير المسؤولة من بعض المُجرمين.

من جانبهم، عبّر المُواطنون عن سعادتهم بوصول قوات الدعم السريع الى المنطقة لحفظ الأمن واحتواء الصراع وجمع السلاح وتسليم السّيّارات المُعتدية.

صحيفة الصيحة