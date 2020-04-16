بعد إنتهاء التسجيل..السر قدور يكشف تفاصيل أغاني وأغاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فرغت قناة النيل الأزرق من تسجيل نسخة العام الحالي من برنامج ( أغاني وأغاني ) ،وتم التسجيل هذا الموسم بهدوء وبعيدا عن الأضواء حيث حرصت إدارة البرنامج علي تقديم نسخة مختلفة ومتجددة هذا العام من حيث الطرح والموضوعات الي جانب تقديم عدد من الوجوه الجديدة التي تعتبر إضافة كبيرة للبرنامج وللساحة،الفنية ،وقال مقدم البرنامج الأستاذ السر قدور أن النسخة المرتقبة توقفت أكثر من مرة عند محطات النضال السوداني المدعوم بأسهام الفن السوداني في دعم القضايا الوطنية والثورية بأعتباره شكلا من أشكال الغناء السوداني المتأصل في نفوس الجميع ،كما واصل البرنامج الأحتفال بمئوية الفن السوداني وخصص حلقات للشعر والألحان وفن الأداء بأعتبارها الأضلاع المكونة للأغنية ،وقال قدور أن هناك حلقات وفاء وعرفان لرموز الفن السوداني الذين رحلوا خلال الفترة الماضية حاولنا خلال إلقاء الضوء علي منتوجهم الأبداعي القيم وإسهامهم الكبير في مسيرة الفن السوداني ،وهناك حلقات أخري تحمل قدرا عاليا من التنوع طافت علي موضوعات،وأشكال فنية مختلفة ،وأشار الي أن المطربين الجدد المشاركين في النسخة المرتقبة شكلوا إضافة كبيرة للبرنامج بجانب نجوم البرنامج الأساسيين وقدم الجميع أداء متميزا نترك حكمه الأخير لجمهور المشاهدين .

وثمن الأستاذ قدور دور مطربي البرنامج وإسهامهم في حملات التوعية بمخاطر فايروس كرونا وتقديمهم لمقاطع غنائية ورسائل توعوية لأهلهم بالسودان مشيرا الي أن هذا هو الدور المطلوب من الفنان في التفاعل مع قضايا وطنه ومجتمعه .