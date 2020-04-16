وزير المالية يوجه بصرف فروقات زيادة أبريل مع راتب مايو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجّهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بصرف راتب شهر أبريل، على أن تُصرف فروقات الزيادة لراتب أبريل مع راتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد.

وأصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومُعالجة وتحسين الهيكل الراتبي في مُؤسّسات الدولة بالقطاع العام وفق شروط الخدمة العامة.

وقال البدوي في بيان صحفي، إنّ زيادة الرواتب تأتي في إطار ترقية الأداء الوظيفي وتَحسين الهيكل الرّاتبي للعاملين في الدولة، ونوه إلى أنّ لجنة زيادة الرواتب عملت وفقاً لرؤيةٍ علميةٍ تُمكِّن الدولة في تغيير الهيكل الراتبي وفق تدرُّج السلّم الوظيفي للعاملين في مُؤسّسات القطاع العام.

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وأوصت اللجنة بزيادة أجور العاملين في الخدمة المدنية بنسبة تعادل (569%) في المتوسط ما بين درجات السلّم الوظيفي، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور من (425) جنيهاً إلى (3000) جنيه (سبعة أضعاف) بتغيير مقدرٍ وكبيرٍ في تاريخ الخدمة المدنية في معالجة وتحسين الأجور للعاملين في الدولة وفق رؤية مُستجدة، وبكل تأكيد ستغيِّر في تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالدولة

الصيحة