شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت ممثلة لجان مقاومة وزارات القطاع الاقتصادي – والتي دفعت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك تطالب فيها باقالة وزير المالية – مهجة يوسف وجددت في حديثها (الجريدة) تمسكهم باقالة وزير المالية لاصراره على رفع الدعم عن الوقود قبل اتخاذ التدابير اللازمة كتغير العملة ، وفتح ملفات ضريبية لكل من يمتلكون الأموال من منسوبي النظام البائد لايقاف المضاربات في الأموال ، وتشكيل مظلة الحماية الاجتماعية ، وانتقدت اصرار كل وزراء مالية الفترات الانتقالية على تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي وشددت على ضرورة احداث تغيير حقيقي داخل المؤسسات عقب سقوط النظام ونوهت الى أن لجان المقاومة تسعى الى تحقيق ذلك من خلال الضغط لتغير السياسات والهياكل والقوانين وأردفت البلاد لم تتم سرقتها بكسر الطبلة ولكن عبر تطويع القوانين ، وكشفت عن استجابة واسعة من اجسام بتجمع المهنيين للمذكرة، وطالبت بضرورة تعديل قوانين الهيئات والمؤسسات ، وقانون الذهب والثروة النفطية وقطعت بعدم حدوث أي تغيير في وزارة المالية ووصفت العمل فيها في الوقت الحالي بغير المؤسسي ، وأردفت نحن ندعم الحكومة الانتقالية ونسعى لاستمرارها ولكننا نتخوف عليها من أن تؤتى من قبل الاداء الاقتصادي لوزير المالية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة القطاع الاقتصادي بتجمع المهنيين تتمسك باقالة وزير المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.